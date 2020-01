Kartoffelmarkt KW 05/2020: Der Inlandsabsatz läuft unaufgeregt

Vom österreichischen Speisekartoffelmarkt gibt es kaum Neues zu berichten. Der Inlandsabsatz läuft unaufgeregt auf jahreszeitüblichem Niveau. Die verfügbaren Angebotsmengen sind weiterhin gut ausreichend. Neben dem stetigen Absatz am Inlandsmarkt sorgen auch die steigenden qualitätsbedingten Aussortierungen für entsprechend zügige Räumung der Lager. Engpässe zum Saisonende werden aus heutiger Sicht aber keine erwartet. Keine Besserung gibt es vom Exportmarkt zu berichten. Die Erzeugerpreise liegen stabil auf dem Vorwochenniveau. In Niederösterreich wurde zu Wochenbeginn ein Preisband von 22,- €/100kg bis 28,- €/100kg je nach Sorte und Qualität genannt, wobei für drahtwurmfreie, kleinpackungsfähige Premiumware mit AMA-Gütesiegel meist 25,- €/100kg bezahlt werden. Aus Oberösterreich wurden unveränderte Preise von bis zu 28,- €/100kg gemeldet.

Deutschland

Am deutschen Speisekartoffelmarkt hat sich wenig geändert. Speisekartoffeln stehen in knapp bedarfsdeckenden Mengen zur Verfügung. Teilweise ist die Nachfrage größer als das Angebot. Viele Lagerhalter agieren derzeit eher zurückhaltend. Preislich gibt es gegenüber der Vorwoche noch keine Änderung. Im Bundesdurchschnitt wurden zuletzt Preise zwischen 21,70 und 23,50 €/100kg bezahlt. Die erwarteten Preiserhöhungen für Kisten oder Kühlhausware ließen sich am Markt noch nicht durchsetzen.

Martin Schildböck