FIH: Kälberpreise derzeit nicht zufriedenstellend

Die Preise für die Kälber in Österreich sind derzeit nicht zufriedenstellend. Auch wenn sich der Durchschnittspreis im Vergleich zum letzten Markt bei der Versteigerung am 27. Jänner in Ried auf € 3,98 bei einem Durchschnittsgewicht von 103 kg leicht verbessert hat, liegen die Preise deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. An dem gibt es nichts zu beschönigen. Tatsache ist, dass das Angebot und die Nachfrage über Bundesländergrenzen hinweg ausgeglichen werden. Es ist deshalb auch in der Region mit einer nach wie vor sehr intensiven Stiermast nicht möglich, sich von Marktentwicklungen in Österreich abzukoppeln. 40 % der angebotenen 450 Kälber wurden von der Österreichischen Rinderbörse und der Firma Wiesinger gekauft. 60 % der Kälber ersteigerten Mäster aus der Region.

Download: Marktbericht, 27.1.20