EU macht Weg für Produkte mit Mehlwürmern frei

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gibt grünes Licht für neue Produkte wie gegrillte Mehlkäfer-Larven und Nudeln mit Anteilen dieser Insekten. Das teilten Experten der Analysebehörde in Parma (Italien) mit. Sie legten ihren ersten Prüfbericht zu Zulassungsanträgen solcher neuer Lebensmittel (Novel Food) mit Insekten für die EU vor. Untersucht wurden die Risiken beim Verzehr von sogenannten Mehlwürmern (Tenebrio molitor larvae). Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Waren bei Einhaltung festgelegter Produktionsbedingungen sicher seien.

In einigen Ländern der EU, darunter auch Österreich, werden bereits seit längerem Snacks und Nudeln mit Insekten verkauft. Dieses Angebot ist aber mit Sonderregeln belegt. Zudem steht die EU-weite Zulassung steht noch aus. Die nun veröffentlichte Risikobewertung der EFSA ist aber ein Schritt mehr auf dem Weg zu einer solchen Zulassung.

Weltweit gibt es mehrere Tausend essbare Insektenarten. Die Tiere gelten als nahrhaft sowie reich an Proteinen und zählen in vielen Ländern zur gewöhnlichen Küche. Die EU-Behörde wies in ihrer Studie darauf hin, dass der Proteingehalt manchmal überschätzt werde. Ausserdem müssten bei Insekten-Produkten Lebensmittelallergien beachtet werden.

(red.V.S.)

