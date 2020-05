EU-Hilfspaket für Milchbranche „sehr bescheiden“

Die süddeutsche Molkerei Berchtesgadener Land zahlt ihren Landwirten eine „Corona-Soforthilfe“ in Höhe von 1.000 Euro aus. Ziel der Molkerei sei es, alle Betriebe durch die Krise hindurch zu bringen, weshalb auch unabhängig von der Liefermenge jeder Milchbetrieb 1.000 Euro erhält. Die BauernZeitung berichtete online: https://bauernzeitung.at/corona-soforthilfe-fuer-berchtesgadener-milchbauern/

Die Vereinigung der Österreichischen Milchverarbeiter (VÖM) erklärte dazu, dass es auch hierzulande das Ziel sei, angesichts der Ausfälle in der Gastronomie und im Tourismus und der Entwicklung bei internationalen Preisnotierungen zusammenzuhelfen, Schäden zu verhindern und möglichst rasch ein wirksames Hilfspaket aufzustellen.

Schließlich sei es erst kaum ein Monat her, dass die österreichische Milchwirtschaft und die Milchbauern großartiges geleistet hätten und selbst unter schwierigen Krisenbedingungen die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln sichergestellt hatten. Daher sollten nun keinesfalls die Milchbauern am Ende „die Zeche zahlen“ für den unverschuldeten Ausfall von Absatzmöglichkeiten.

Zwar hatte zuletzt der Rewe-Konzern mit Billa und Merkur zugesichert, vorerst ihre Einkaufspreise für Milch und Milchprodukte nicht zu senken. (https://bauernzeitung.at/billa-und-merkur-sichern-heimischen-milchbauern-unveraenderten-einkaufspreis-zu/)

VÖM-Geschäftsführer Johann Költringer betont dennoch: „Es ist sehr wichtig, dass man nicht schon während der Krise versucht, die Einkaufspreise zu drücken. Auch verstehe ich nicht, warum in heimischen Supermärkten noch immer importierte Produkte, die heimischen Milchbauern Absatzmöglichkeiten und letztlich die Existenz kosten, mit aggressiven Rabatten vertrieben werden.“

Das Hilfspaket der EU in Höhe von 30 Mio. Euro für die private Lagerhaltung (PLH) nennt Költringer „sehr bescheiden“, schließlich wären dies durchschnittlich nur 20 Euro je heimischem Milchbauern. Die Möglichkeit einer Mengensteuerung falle mangels finanzieller Unterstützung als Hilfsinstrument weg. Somit wäre man auch seitens der VÖM offen für eine Soforthilfe für die Milchbauern im Ausmaß von 1.000 Euro durch die öffentliche Hand. Költringer: „Es ist für die betroffenen Milchbauern erfreulich, wenn ein Milchverarbeiter derartige Maßnahmen für die Milchbauern erbringt, in Österreich ist es aber üblich, die Einnahmen der Molkereien in Form von Milchpreisen auszuzahlen.“

Die österreichischen Molkereien wollen jedenfalls weiter auf ihre Qualitätsstrategie und auch den Export von Milchprodukten setzen und hoffen laut Költringer darauf, „dass wir das Land bald wieder in die Normalität zurückbringen“.

Eva Zitz

- Bildquellen - Melken: Agrarfoto.com