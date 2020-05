Die süddeutsche Molkerei Berchtesgadener Land zahlt ihren Landwirten eine „Corona-Soforthilfe“ in Höhe von 1000 Euro aus. Das berichtet Topagrar Mitte April.

Die Milchgenossenschaft begründete diesen Schritt damit, dass man die Landwirte schnell und unbürokratisch unterstützen wolle, schließlich stünden viele Betriebe durch die Auswirkungen der Corona-Krise mit dem Rücken zur Wand, so Geschäftsführer Bernhard Pointner.

Ähnlich wie im österreichischen Berggebiet leben auch in Bayern viele Landwirte zusätzlich zur Milchwirtschaft von Urlaub am Bauernhof-Angeboten, dem Fleischabsatz und auch vom Forst. Während in Bayern das Milchgeld zwar sicher sei, würden in den anderen Betriebszweigen die Preise durch die Corona-Krise stark unter Druck kommen bzw. das Einkommen gänzlich ausfallen. Ziel der Molkerei ist es jedenfalls, alle Betriebe durch die Krise hindurch zu bringen, weshalb auch unabhängig von der Liefermenge jeder Milchbetrieb 1000 Euro erhält. Das Geld sei laut Molkerei bereits angewiesen. Geplante Investitionen werden zur Gegenfinanzierung aufgeschoben.

