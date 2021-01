„Mit Zuversicht die Bio-Zukunft gestalten“ so lautet das Motto der Bio Austria Bauerntage 2021, die heuer aufgrund der COVID-19-Pandemie erstmals als reines Online-Format stattfinden werden. Keine Zugeständnisse gibt es auf der größten Weiterbildungsveranstaltung der Bio-Branche hingegen in punkto Praxisrelevanz der behandelten Themen sowie bei der Qualität der zahlreichen Referenten.

Am Eröffnungstag, am Dienstag, den 19. Jänner 2021, werden wie gewohnt agrarpolitische Themen behandelt. Gerade angesichts anstehender Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft ist das Thema von hoher Aktualität. So steht etwa die neue Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) und deren Umsetzung in Österreich derzeit vor gröberen Änderungen. Für die Bio-Landwirtschaft werden darüber hinaus ab dem Jahr 2022 auch weiterführende rechtliche Änderungen durch die neue EU-Bio-Verordnung schlagend. Was bedeuten die Änderung der politischen Rahmenbedingen für die Bio-Landwirtschaft und die Biobäuerinnen? Welche Akzente gilt es, am Markt zu setzen, um eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Bio-Landwirtschaft in Österreich und Europa zu gewährleisten? Diese und weitere wesentliche Fragen werden im Rahmen der Veranstaltung behandelt werden.

An den folgenden Tagen besteht für Besuchern auch diesmal wieder die Möglichkeit, aus einem breiten Angebot an Fachtagen zu wählen.

Programm:

Eröffnungstag – Dienstag, 19. Jänner 2021

Ackerbau – Mittwoch, 20. Jänner und Donnerstag, 28. Jänner 2021, jeweils am Vormittag

Geflügel – Mittwoch, 20. Jänner und Donnerstag, 21. Jänner 2021, jeweils am Nachmittag

Milchvieh – Freitag, 22. und Freitag, 29. Jänner 2021, jeweils vormittags

Bienen – Freitag, 22. und Freitag, 29. Jänner 2021, jeweils nachmittags

Schweine – Montag, 25. Jänner 2021

Direktvermarkter – Dienstag, 26. und Mittwoch, 27. Jänner, jeweils vormittags

Tag der biodynamischen Landwirtschaft – Mittwoch, 27. Jänner 2021, am Nachmittag

Ziegen – Mittwoch, 27. Jänner und Donnerstag, 28. Jänner, jeweils nachmittags

Das detaillierte Programm steht online unter: www.bio-austria.at/bauerntage als Download bereit.

Eine Anmeldung bis spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn ist unbedingt erforderlich. Im Zuge dieser werden die Online-Zugangsdaten bereitgestellt. Unter der Telefonnummer 0732/65 48 84 oder via Mail an *protected email* können sich Interessierte einen Platz sichern.

