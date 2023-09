„Bewusst Tirol“-Prämierung: Regionale Partnerschaft geehrt

Das von der Agrarmarketing Tirol ins Leben gerufene Projekt „Bewusst Tirol“ ist das beste Beispiel dafür, wie die Kooperation zwischen Landwirtschaft und Tourismus im Lande gelebt wird.

Starke Wertschöpfung durch regionalen Genuss

Dies untermauert auch eine aktuelle Studie der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW). Rund 11,7 Millionen Euro Umsatz wird Dank des Einkaufs von Tiroler Lebensmitteln durch „Bewusst Tirol“-Betriebe bei deren Lieferpartnern generiert. Legt man diesen Betrag auf Beschäftigte um, werden aufgrund dieses regionalen Einkaufverhaltens 170 Vollzeitarbeitsplätze geschaffen. Das dabei erzielte Bruttoregionalprodukt beläuft sich auf beachtliche 23 Millionen Euro.

„Tirol am Teller stärkt nachweislich regionale Wertschöpfungskreisläufe. Regionalität und Saisonalität bedeuten vor allem auch: naturnahe Produktion, gepflegte Wiesen und Almen, beste Qualität und kurze Transportwege. Regionaler Genuss ist somit doppelter Genuss. Die ‚Bewusst Tirol‘-Betriebe und ihre Gäste wissen das. Darüber hinaus stärkt die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung die heimische Landwirtschaft und bringt Transparenz für die Konsumentinnen und Konsumenten“, so Bauernbundobmann LH-Stv. Josef Geisler.

Wegweiser zum Genuss

Bei der Suche nach Kompetenz für Vielfalt, Genuss und regionalen Spezialitäten ist die „Bewusst Tirol“-Münze ein verlässlicher Wegweiser. Die regional ausgerichtete Gastronomie und die „Bewusst Tirol“-Betriebe sind mit ihrer einzigartigen Kooperation und mit einem vorbildlichen Engagement für einen nachvollziehbaren, regionalen Genuss wichtige Botschafter des Genusslandes Tirol. Das Bewusstsein für die Verwendung regionaler Lebensmittel in der Hotel- und Gastronomiebranche ist ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Qualität. „Regionale, kulinarische Produkte aus Tirol erfüllen den Wunsch der Menschen nach Authentizität. Sie stehen außerdem für einen ökologisch sinnvollen Umgang mit der Natur. Sie prägen die Region, stärken ihr Profil und fördern die Bindung der Bevölkerung zu ihrer Heimat. Doch auch im Hinblick auf den Tourismus bereichern heimische Lebensmittel ein regionales Geschmackserlebnis und dienen als emotionaler Vertrauens-anker. Das schätzen Gäste und Einheimische gleichermaßen“, betont Matthias Pöschl, Geschäftsführer der Agrarmarketing Tirol.

Quelle: AMT Tirol/Die Fotografen

Erfolgreiche Partnerschaft

Einer der Betriebe, der bereits seit 2015 sehr erfolgreich am Projekt teilnimmt, ist das Hotel Hinteregger in Matrei in Osttirol. „Wir betreiben neben dem Hotel eine Biolandwirtschaft. Dadurch erleben wir im eigenen Betrieb, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Tourismus ist. Zum einen ist es wichtig, den Landwirten die notwendige Wertschätzung für ihre unbezahlbare Arbeit entgegenzubringen und zum anderen trägt diese Symbiose auch zu einer positiven Tourismusgesinnung in der Bevölkerung bei. Engagierte Landwirte können mit der Belieferung hochwertiger Produkte ein gutes finanzielles Standbein aufbauen. Die kleinstrukturierte Tiroler Landwirtschaft mit ihren Familienbetrieben ist letztlich die Basis unserer Kulturlandschaft und essenziell für den Tourismus im Lande. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Tourismusbetriebe diese ‚Bewusst Tirol‘-Einstellung mittragen und dem Projekt beitreten“, so Katharina Hradecky, Gastronomin und Inhaberin des Hotel Hinteregger.

Wir sind „Bewusst Tirol“

Die Auszeichnung „Bewusst Tirol“ der Agrarmarketing Tirol richtet sich an heimische Gastgeber, die sich nachweislich verstärkt um den Einsatz regionaler Erzeugnisse bemühen. Erkennbar durch die exklusive „Bewusst Tirol“-Münze gelten sie als Leitbetriebe der zukunftsorientierten Tourismusbranche. Der Einkauf von Tiroler Lebensmitteln wird bei allen teilnehmenden Betrieben jährlich erhoben und ausgewertet. Nur Betriebe, die im Verhältnis zu ihrem Lebensmittelbedarf eine ausreichend große Menge an Tiroler Lebensmitteln beziehen, erhalten die Auszeichnung „Bewusst Tirol“.

Bezirkssieger

Altstadthotel Weisses Kreuz, Innsbruck

Waldgasthaus Triendlsäge, Seefeld in Tirol

Natur- & Alpinhotel Post, Vent

Hotel Penzinghof, Oberndorf in Tirol

Hotel Alpenrose Kufstein, Kufstein

Dolomitenresidenz Sporthotel Sillian, Sillian

Berger Hof, Tannheim

Sport- und Wellnesshotel Held, Fügen

Hotel Gasthof zum Rössle, Galtür

- Bildquellen - Bewusst Tirol Lieferpartner: AMT Tirol/Die Fotografen

Bezirkssiegerfoto: AMT Tirol/Die Fotografen