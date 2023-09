Agrar-Terminmarkt (8. Sept. ’23) / Septemberweizen legt vor Terminwechsel noch etwas zu

Für den Weizenpreis an der Matif ging es gestern weiter nach oben. Vor allem auf dem Fronttermin, der in ein paar Tagen ausläuft, kam es zu short Abdeckungen.

An der Cbot haben die Fonds gestern die Chance genutzt und die Shorts weiter ausgebaut. Es wird sich zeigen, ob dies vor dem nächsten USDA-Bericht so “clever” ist. Für uns können damit die Funds zum Marketmaker bei den USDA werden, mehr vielleicht als Ihnen lieb ist. Auf dem internationalen Markt kommen nun immer wieder kontinuierlich Käufer auf den Markt.

An den Mais-Futures herrschte am Donnerstag weitgehend Ruhe, und der Dezember-Kontrakt konsolidierte sich wie schon in den vergangenen Wochen in einer engen Seitwärtsspanne. Man geht jedoch davon aus, dass die extreme Hitze und die ungewöhnliche Trockenheit, die seit Mitte August in weiten Teilen des Maisgürtels herrschten, sowohl die Größe als auch das Gewicht der Körner beeinträchtigen.

Die Maisausfuhren der USA liegen zwar immer noch weit unter dem Vorjahresniveau, haben aber in letzter Zeit an Fahrt gewonnen. US-Mais auf FOB-Basis am Golf ist jetzt im Oktober etwas billiger als der brasilianische, aber die brasilianischen Kosten und Frachtkosten (C F) sind immer noch billiger in den chinesischen Häfen. Wir können aber trotzdem langsam einen Situationswechsel haben. Der Kassamarkt zeigt sich ausgeglichen.

230908 Terminmarktnotierungen

