Führungswechsel bei Herz & Binder

Pucher verfügt über langjährige Erfahrung in Spitzenpositionen und war bereits in verschiedenen, unter anderem auch produzierenden Unternehmen als Geschäftsführer tätig. Aufgrund seiner bisherigen beruflichen Laufbahn soll er wertvolles Know-How, aber auch fundierte Führungskompetenzen und neue Ideen in das Unternehmen einbringen. Pucher: „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Themen Nachhaltigkeit eng mit dem Biomasse- und Wärmepumpensektor verbunden sind und auf der Agenda ganz oben stehen, auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aktuell schwierig sind. Die Branche kann und wird bei der Energiewende eine große Rolle spielen, dazu sind wir an beiden Standorten in Bärnbach und Pinkafeld personell wie auch technologisch bestens aufgestellt. Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben sowie auch meinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens leisten zu können.“