Agrar-Terminmarkt (2. Feb. ’23) / Matif hat Aufholbedarf

Die Preise an der Matif waren gestern rückläufig, nachdem am Nachmittag die Preise in Chicago ins Minus drehten. Der Weizenpreis und der Rapspreis schlossen auch im Minus.

Nach dem Börsenschluss in Paris drehte der Markt noch einmal an der Cbot. Der März-Weizen aus Kansas City stieg weiter an und schloss den siebten Tag in Folge höher. Der März-Weizen aus Minneapolis schloss ebenfalls zum siebten Mal in Folge über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, während Chicago im zweiseitigen Handel einen leichten Rückgang verzeichnete. Da am Mittwochmorgen in Kansas und im nördlichen Oklahoma-

Panhandle erneut eisige Temperaturen herrschten, bestand weiterhin die Gefahr, dass es zu Schäden durch Winterkill kommt.

Nachdem der März-Mais einen Tag zuvor erneut den jüngsten Höchststand getestet hatte und daran gescheitert war, fiel er am Mittwoch zu Beginn stark zurück, erholte sich dann aber wieder und schloss mit einem bescheidenen Plus. Seit dem Höchststand vom Dienstag war der März-Mais um bis zu 16 Cent gefallen, bevor er sich wieder erholte. Sojabohnen und Sojaöl stürzten am Mittwoch im Gleichschritt ab, wobei der Druck eher von externen Märkten als von den tatsächlichen Fundamentaldaten ausging, während Sojamehl frühe Verkäufe abwehren konnte und etwas höher schloss. Die Matif hat heute Morgen etwas nachzuholen.

230202 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de