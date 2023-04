Agrar-Terminmarkt (11. April ’23) / Märkte starten wieder durch

Nach dem langen Osterwochenende starten die Märkte gleich voll durch. An der US-Warenterminbörse Cbot wurde schon gestern der Handel wieder aufgenommen. Der Mai-KC-Weizen schloss mit einem Plus von 11 1/2 Cent bei 8,76 $ in der Nähe des höchsten Preises seit vier Monaten und hielt sich über dem 100-Tage-Durchschnitt bei 8,56 $, war aber noch nicht bereit, über 9,00 $ zu schließen.

Die von Dow Jones befragten Analysten erwarten heute keine großen Veränderungen bei der Schätzung der weltweiten Weizenendbestände.

Mais schloss am Montag mit einem Plus von 10 1/2 Cent bei 6,54 $ und beendete damit den viertägigen Abwärtstrend der letzten Woche, blieb aber unter dem 100-Tage-Durchschnitt von 6,57 $. Aufgrund der wärmeren Temperaturen in dieser Woche werden die Aussaataktivitäten in weiten Teilen des mittleren und südlichen Corn Belt zunehmen, wobei im Laufe der Woche überwiegend leichte Niederschläge erwartet werden.

Mai-Sojabohnen schlossen am Montag mit einem Minus von 5 1/4 Cents bei $14,87 1/4 und gaben damit vor dem WASDE-Bericht vom Dienstag nach. Nachdem die Sojabohnenbestände am 1. März niedriger als erwartet ausgefallen waren, erwartet die Dow Jones-Umfrage, dass das USDA seine Schätzung der US-Endbestände von 210 mb auf 201 mb senken wird.

Die Matif könnte zur Eröffnung heute wieder zulegen.

230411 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de