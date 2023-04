Ferkelmarkt KW 15/’23: Neue Übergewichtsregelung

Die europäischen Ferkelmärkte bleiben chronisch unterversorgt. Seit Wochen reicht das deutlich unter dem mehrjährigen Schnitt liegende Angebot nicht aus, um die gewünschten Liefertermine der Mäster erfüllen zu können. In der nächst überschaubaren Zeit wird sich an der knappen Versorgungssituation kaum etwas ändern. Die Nachfrage liegt allgemein über den Werten der Vorjahre, es gibt aber nirgendwo in Europa Anzeichen, dass die Ferkelerzeuger die in den zurückliegenden Verlustjahren aufgegebenen Produktionskapazitäten wieder aufbauen würden.

Das dargestellte EU-weite Szenario gilt eins zu eins auch für Österreich. In der aktuellen Vermarktungswoche bleibt die heimische Notierung stabil auf 3,90 Euro/kg.

Neue Übergewichtsusancen: Ab dieser Woche (KW 15/2023) gelten österreichweit folgende Neuregelungen für die Berechnung des Ferkelwertes:

• Der Übergewichtswert im Bereicht von 26 bis 31 kg erhöht sich auf 1,30 Euro/kg (exkl. MwSt.).

• In absatzschwachen Zeiten kommt es darüber hinaus zu einer Übergewichtsverrechnung im Bereich von 31,1 bis 37 kg in der Höhe von 0,75 Euro/kg (exkl. MwSt.).

Notierung Ö-PIG-Ferkel KW 15/’23 – 10. bis 16. April

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,90 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

