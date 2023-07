Agrar-Terminmarkt (10. Juli ’23) / Wetter und Erträge sind die Variablen der Preisfunktion

Am Freitag haben die Preise wieder verloren. Der Markt betrachtet im Augenblick hauptsächlich das Wetter. Für den US-Corn-Belt werden für die kommenden Wochen weitere Niederschläge gemeldet. Davon kann auch die Bohne profitieren, deshalb hat die Sojabohne am Freitag auch noch einmal deutlich verloren.

Der Weizenpreis an der Matif hatte zum Freitag nur leicht verloren. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, welche Erträge von den Feldern geholt werden können. Dies wird dann die Matif zumindest in die eine oder andere Richtung beeinflussen.

September-KC-Weizen fiel am Freitag um 25 1/2 Cents auf $8,18 1/4, konnte aber im Wochenverlauf einen Zuwachs von 18 1/4 Cents verzeichnen. Technisch gesehen hat KC-Weizen in dieser Woche ein drittes höheres Tief hinter sich gelassen, was ein positives Zeichen für eine zunehmende Unterstützung ist, aber es bleibt abzuwarten, ob die Preise genügend Kaufinteresse finden können, um den Widerstand bei $ 9,00 pro Scheffel zu überwinden.

Dezember-Mais schloss am Freitag mit einem Minus von 12 Cents bei $ 4,94 1/2 und beendete die Woche mit einem Minus von einem Viertel-Cent, da sich die Händler bisher nicht trauten, die Preise auf neue Tiefststände zu bringen.

Aktuell erwarten wir die Eröffnung der Matif leicht im Minus. Dies könnte sich aber im Laufe des Tages wieder ändern.

230710 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de