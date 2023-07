Ferkelmarkt KW 28/’23: Auch im Juli historisch hohe Ferkelpreise

Die Absatzsicherheit am Ferkelmarkt ist weiterhin hoch. Ferkel sind europaweit Mangelware. Diese für Mitte Juli einigermaßen überraschende Marktsituation zeigt sehr deutlich, wie stark die Sauenhalter ihre Bestände reduziert haben bzw. die Produktion überhaupt aufgegeben haben.

Die daraus resultierende Versorgungsknappheit ermöglicht Mitte des Jahres Ferkelpreise in historisch hoher Dimension. Die Einkommenssituation der Ferkelerzeuger scheint aktuell erfreulich, ist aber aufgrund der Verluste der beiden vorangegangenen Jahre zu relativieren. Um wieder mehr Vertrauen in die arbeitsintensive Sauenhaltung aufzubauen, ist vor allem eine nachhaltig verbesserte Ferkelmarktsituation notwendig. Laut Marktbeobachtern sind die Voraussetzungen dafür gegeben.

In Österreich dauert der Nachfrageüberhang der Vorwochen zunächst an. Der Trend für die nächsten Wochen geht in Richtung ausgeglichene Angebots- und Nachfrageverhältnisse . Die heimische Notierung verbleibt auf 4,10 Euro/kg.

Notierung Ö-PIG-Ferkel KW 28/’23 – 10. bis 16. Juli

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 4,10 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com