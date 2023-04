„Wir sind nicht eure Müllabfuhr!“

Dieser Tage sind hunderte Freiwillige in ganz Österreich unterwegs, um die Straßenränder von Müll und Unrat zu befreien. Auch das ganze Jahr über sind es die Bäuerinnen und Bauern und deren Familien, die auf Wiesen, Äckern und in Wäldern weggeschmissene Dosen, Plastik, Zigarettenschachteln etc. einsammeln, um den Müll nicht der Natur oder gar den Weidetieren zu überlassen. Der Appell von Bauernbund-Direktor David Süß, der im Waldviertel selbst Hand anlegte, ergeht an alle Straßenteilnehmer: „Wir sind nicht die Müllabfuhr! Halten wir unsere Landschaft gemeinsam sauber.“ Initiativen zum Frühjahrsputz gibt es in allen Bundesländern. Allen voran von Jungbauern, den Bauernbünden und Kammern, Gemeinden und Landesämtern.

- Bildquellen - Flurreinigung: Privat