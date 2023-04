Wie Anfang April bekannt wurde, sucht die Handelskette aktiv Franchisenehmer – auch in Österreich. Mit 83.000 Filialen in 19 Ländern ist 7-Eleven die weltweit größte Kette im Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Der Konzern mit Sitz in Dallas (Texas) gilt als Erfinder des Convenience-Store-Konzepts. „Convenience ist ein globaler Trend und ein wachsender Markt“, erklärt Ken Wakabayashi, 7-Eleven-International-Co-CEO. In diesem Segment sei man in Asien und Nordamerika führend, ist der Manager stolz. „Wir haben erkannt, dass das Bedürfnis nach Convenience Food auch in Europa groß ist. Deshalb ist der europäische Markt jetzt ein führendes Expansionsgebiet für unsere Marke“, so Wakabayashi zu den neuen Bestrebungen. Ob und wann tatsächlich Geschäfte in der Union eröffnen werden, ist vorerst noch nicht bekannt.

- Bildquellen - 7-Eleven: JCM - stock.adobe.com