Schweinemarkt KW 15-16/’23: Fleischmarkt nachösterlich ruhig

EU-weit zeigen sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette gleichgelagerte Verhältnisse:

• massive Knappheit bei Ferkeln,

• ein um 5 bis 10 % unterdurchschnittliches Angebot bei Schlachtschweinen und

• ein relativ ausgeglichener Fleischmarkt.

Hier hofft man auf Impulse, sobald höhere Temperaturen zum Start in die Grillsaison animieren. Unerfüllt bleiben bislang auch die Hoffnungen der Drittlandexporteure, die beim Asiengeschäft mit Billigkonkurrenz aus Nord- und Südamerika konfrontiert sind. Vor diesem Hintergrund gehen die namhaften Notierungen unverändert in die neue Woche.

In Österreich sind trotz fehlender Schlachttage am Karfreitag und Ostermontag keine Warteschlagen an den Schlachthoframpen entstanden. Das Fleischgeschäft unmittelbar nach Ostern läuft wie erwartet auf kleinerer Flamme.

An der Ö-Börse entsprach das leicht gestiegene Angebot dem Bedarf der Schlachtbranche für die bevorstehende volle Arbeitswoche. In der Konsequenz wurde auf unverändert fixiert.

Preise KW 15-16/’23 (Marktbericht vom 13. April 2023):

Mastschweine-Notierungspreis: EUR 2,39 (=)

Berechnungsbasis: EUR 2,29

Zuchten-Notierungspreis: EUR 1,86 (=)

Berechnungsbasis: EUR 1,76

Dr. Johann Schlederer