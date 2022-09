Schlagabtausch bei Erntebier

Der gebürtige Vorarlberger Wolfgang Burtscher, Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung in der EU-Kommission, informierte jüngst in Wien, bei einem „Erntebier“ auf Einladung des Verbandes der Land &Forst Betriebe, über die Auswirkungen der künftigen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Dabei bekam er auch gehörig Kritik an der geplanten Umsetzung der Green Deal-Pläne der EU zu hören.