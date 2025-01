Rindermarkt KW 04/’25: Kuh und Kalbin im Plus, Jungstier stabil

In Europa herrschen grundsätzlich relativ stabile Preise. Für etwas Verunsicherung sorgte der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Deutschland.

Trotz des höheren Angebots sollten die Preise in Deutschland in allen Kategorien stabil notieren.

In Österreich stellt sich die Marktsituation ähnlich wie in den vergangenen Wochen dar. Im Jungstierbereich reicht das Angebot knapp aus um die Nachfrage zu bedienen. Unter dem Hintergrund der etwas schwierigen Prognose für die nächsten Wochen notieren die Preise stabil.

Bei den Schlachtkühen reicht das Angebot aufgrund des hohen Schweizkontingents nicht aus, die Nachfrage zu bedienen. Die Preise für Schlachtkühe tendieren nach oben.

Die Preise für Schlachtkalbinnen ziehen ebenfalls leicht an.

Die Schlachtkälber notieren stabil.

Preiserwartungen KW 04/’25 (20. bis 26. Jän.)

(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 5,10 (=)

Kalbin HK R2/3 4,75 (+0,03)

Kuh HK R2/3 3,68 (+0,05)

Schlachtkälber HK R2/3 7,25 (=)

Werner Habermann, Arge Rind