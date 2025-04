Wölfe: EU-Parlamentarier auf Sondierungsreise

Der Petitionsausschuss des EU-Parlaments widmet sich sowohl den wachsenden Problemen durch die wachsende Wolfspopulation wie auch den Auswirkungen der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) auf die Forst- und Holzwirtschaft. Mitte April ist dazu eine Sondierungsreise nach Österreich geplant.

Diese wird die Delegation, bestehend aus neun Abgeordneten, nach Wien, in die Steiermark und nach Salzburg führen. Die offizielle Mission besteht aus drei Mitgliedern aus Polen und zwei aus Spanien. Diese werden von vier weiteren EU-Parlamentariern, darunter Alexander Bernhuber aus Österreich, begleitet.

Sie alle werden während ihres dreitägigen Besuchs in der Karwoche von 14. bis 16. April mit betroffenen Bürgern und Bauern, politischen Entscheidungsträgern und Interessengruppen zusammentreffen und speziell die Folgen des Managements der steigenden Wolfspopulation auf die Landwirtschaft abklopfen.

Neben Terminen im Parlament in Wien und einem Treffen mit Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig stehen ein Besuch des Österreich-Zentrums Bär, Wolf, Luchs sowie Gesprächen mit Landwirten in der Steiermark und ein Sägewerk in Salzburg am Programm.

Am Ende wird die Delegation ihre Erkenntnisse und Empfehlungen in einem Bericht zusammenfassen.

