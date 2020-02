ÖWM präsentiert Jahresbericht 2019

Die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) hat heute ihren Jahresbericht 2019 veröffentlicht. Er enthält detaillierte Informationen zu den Strategien, Visionen, Zielen und zahlreichen Aktivitäten der ÖWM, die 2019 zum nachhaltigen Erfolg des österreichischen Weines beigetragen haben. Das abgelaufene Jahr war auch vom Wechsel in der Geschäftsführung geprägt: Nach 13 Jahren an der Spitze der ÖWM übergab Willi Klinger seine Funktion mit Jahresende an seinen Nachfolger Chris Yorke und übernahm gleichzeitig die Leitung der Fachmarktkette Wein & Co.

Generell erwies sich das vergangene Jahr für die heimische Weinwirtschaft und die ÖWM als sehr ereignis- und erfolgreich. Das Highlight der ÖWM-Aktivitäten stellte 2019 der Weingipfel unter dem Thema “Terroir-Schnittstellen im Herzen Europas” dar. Das dort angekündigte, umfassende Standardwerk “Wein in Österreich: Die Geschichte” ist seit November 2019 im Handel erhältlich.

Erneute Steigerung des Exportwerts erwartet

Auf dem konsequenten Weg des Herkunfts- und Qualitätsmarketings wurde mit der Einführung der Herkunftsbezeichnung “Carnuntum DAC” der nächste Schritt gesetzt. “Das hohe Renommee, das österreichischer Wein international inzwischen genießt, bestätigt diesen seit vielen Jahren beschrittenen Weg ebenso wie die ungebrochen positive Exportentwicklung. Basierend auf den Zahlen der ersten drei Quartale 2019 darf von einer erneuten Steigerung sowohl im Exportwert als auch bei der Menge ausgegangen werden”, stellt die ÖWM fest.

Heimkonsum: Mehr österreichischer Wein abgesetzt

Der Jahresbericht enthält auch Daten zum Weinkonsum: 2018 wurden in Österreich rund 242 Mio. l Wein konsumiert. Von dieser Menge entfiel der Großteil (56%) auf die Gastronomie. Weitere 39% wurden in den heimischen Haushalten konsumiert. Der Großteil dieser Haushaltsmenge kann Einkäufen im Lebensmitteleinzelhandel zugeordnet werden. Die restlichen 5% wurden von Touristen eingekauft.

2018 wurden im Heimkonsum 53,2 Mio. l österreichischer Wein abgesetzt (+3,9% zu 2017). Die Umsatzerlöse dafür betrugen 271,3 Mio. Euro (+5,2%). Inländischer Wein hatte im Haushaltsmarkt einen Marktanteil von 67,5% bei der Menge und 74,1% beim Wert.

Im Handel bevorzugt inländischer Wein gekauft

Der Absatz im Lebensmitteleinzelhandel zeigte sich in den letzten fünf Jahren relativ stabil, umsatzmäßig konnten jedoch deutliche Gewinne erzielt werden. 2018 war der Weinabsatz minimal rückläufig (-1,1%), der Weinumsatz stieg aber leicht um 1,4%. Die Zahlen zeigen, dass die heimischen Konsumenten im Supermarkt bevorzugt inländischen Wein kaufen. 2018 lag dessen Marktanteil im Absatz bei 58,3% und bei 70,5% im Umsatz.

Gastronomie: Gesamtabsatz leicht rückläufig

Die Gastronomie spielt im Weingeschäft als Absatzmittler und Imagebildner eine bedeutende Rolle. Immerhin wurden laut GfK im Jahr 2018 insgesamt rund 135 Mio. l Wein in der Gastronomie konsumiert. Mit 90% Marktanteil bei der Menge und 88% beim Wert ist österreichischer Wein im Zustellgroßhandel die klare Nummer eins. 2018 war der Gesamtabsatz von Wein in der Gastronomie leicht rückläufig.

AIZ