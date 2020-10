Kwizda Agro bildet erstes Bio-Beratungsteam in Österreich  

Kwizda Agro hat als erster Hersteller und Vertreiber von konventionellen und biologischen Pflanzenschutzmitteln in Österreich ein Bio-Beratungsteam geschaffen. Das vierköpfige Team mit zwei Frauen und zwei Männern verstärkt künftig die Präsenz im biologischen Sektor, wobei der Fokus vorerst am Weinbau liegt. Ziel ist es, die Bio-Landwirte in Österreich während der Saison vor Ort am Betrieb zum Schutz ihrer Kulturpflanzen zu beraten und bei der Erstellung des Spritzplans zu unterstützen. Die Landwirte soll dabei laut Kwizda auch von einer Früherkennung von potenziellen Schadfaktoren durch die Experten profitieren. Kwizda Agro will mit dem Bio-Beratungsteam aber auch die Praxiserfahrung aus der biologischen Landwirtschaft stärker in die Produktentwicklung einbringen.





- Bildquellen - Bild Neues Bio Beratungsteam Kwizda Agro: Philipp Bergermayer)