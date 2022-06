Was die BauernZeitung bereits vor zwei Wochen exklusiv berichtete, wurde nun vom Landwirtschaftsministerium bestätigt: Gemüse- und Gartenbaubetriebe werden für ihre Kulturen „im geschützten Anbau“, also in Gewächshäusern unter Glas, mit 9 Millionen Euro bei der Deckung der gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe unterstützt.

Die Freiflächenproduktion ist für diese Betriebe über das 110 Mio. Euro umfassende „Versorgungssicherungspaket“ erfasst.

Vor allem im Gemüse-, Obst- und Gartenbau seien die Betriebe mit hohen Energiekosten für ihre Glashäuser konfrontiert, heißt es aus dem Ministerium. Die Gelder für die Unterstützung stammen aus einem EU-Topf für Außergewöhnliche Anpassungshilfe.

Abgewickelt wird die Auszahlung über die Agrarmarkt Austria (AMA), je nach dieser gemeldeten Gewächshausgrößen für den Anbau von Obst, Gemüse, Schnittblumen und Zierpflanzen. Die Abwicklung für Betriebe mit bestehender Marketingbeitragspflicht erfolgt automatisch. Beantragen können die Hilfe auch Pilzproduzenten, Erzeuger von Keimlingen (Microgreens) und Hersteller von Algen im geschützten Anbau, jeweils ab einer Fläche von 200 Quadratmetern. Die Frist für die Antragsstellung endet am 15. Juli. Ausgezahlt wird voraussichtlich Ende September.

Bauernbund-Präsident Georg Strasser begrüßt diese Maßnahme: „Damit bleibt die ganzjährige Versorgung mit frischem, regionalem Obst und Gemüse aufrecht, und die Betriebe haben Planungssicherheit.“ Die explodierenden Energiepreise treffen speziell diesen Betriebe schwer, weil sie bei der Bewirtschaftung von Glashäusern besonders abhängig sind von Strom und Gas. „Umso wichtiger ist es, schnelle und effektive Maßnahmen dort zu setzen, wo sie gebraucht werden“, sagt Strasser. Und: „Uns ist es wichtig, dass schnell und unbürokratisch geholfen wird. Nur so bleibt die Versorgungssicherheit aufrecht, und stabile Produktionsbedingungen bleiben für unsere Gemüse- und Gartenbaubetriebe gewährleistet.”

Bernhard Weber

- Bildquellen - Ripe And Unripe Tomatoes In A Glasshouse: Ruud Morijn-stock.adobe.com