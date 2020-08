Ferkelmarkt KW 33/2020: Tönnies-Schlachthof und China-Exporte laufen wieder

Die europäischen Ferkel- und Schlachtschweinemärkte stabilisieren sich nun wieder spürbar. Gründe dafür sind zum der nun endlich eingeleitete Vollbetrieb bei Tönnies und die wieder anspringenden Schweinefleischexporte nach China.

Zwar verträgt unser Referenzmarkt in Deutschland noch keine Preisverbesserungen, zahlreiche andere Länder heben aber ihre Notierungen bei Schlachtschweinen bereits an. Dazu gehört auch der Heimmarkt. Die Ausgangssituation für weiterhin stabile Ferkelpreise verbessert sich damit deutlich.

Die Ferkelmärkte in Österreich sind überall gut geräumt. Das ist bei einem relativ hohen Angebot zu dieser Jahreszeit alles andere als selbstverständlich. Das Absatzgeschehen dürfte auch in den nächsten Wochen weiterhin zufriedenstellend verlaufen, wohl wissentlich, dass jahreszeitlich bedingt aktuell weniger leere Mastplätze zur Verfügung stehen.

Die heimische Ferkelnotierung bleibt unverändert auf 2,35 Euro/kg.

Notierung Öhyb-Ferkel KW 33/10. bis 16. August 2020:

(Euro/kg)

• Öhyb-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 2,35 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com