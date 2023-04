Ferkelmarkt KW 16/’23: Versorgung bleibt knapp, Notierung bleibt unverändert

Das Ferkelangebot im EU-Raum steigt zwar leicht an, es reicht aber nicht aus, die anhaltend gute Nachfrage zu decken. Dass es nun etwas mehr Ferkel gibt, ist jahreszeitlich bedingt. Strukturell deuten die neuesten Erhebungen auf weiter sinkende Zuchtsauenbestände im EU-Raum hin. Selbst in Spanien wird inzwischen die Produktion zurückgenommen. Wenn es in den nächsten Wochen nicht zu überraschenden Veränderungen im Nachfrageverhalten kommt, wird auf den europäischen Ferkelmärkten weiterhin eine hohe Absatzsicherheit überwiegen.

Auch am heimischen Ferkelmarkt übersteigt die Nachfrage das Angebot, wobei der Grad der Unterversorgung in den drei großen Bundesländern durchaus unterschiedlich ausfällt. Mit Wartezeiten im Ferkelbezug ist weiterhin überall zu rechnen. Mit 3,90 Euro bleibt die Ferkelnotierung eine weitere Woche unverändert.

Notierung Ö-PIG-Ferkel KW 16/’23 – 17. bis 23. April

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,90 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com