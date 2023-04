Ferkelmarkt KW 14/’23: Notierung unverändert

Die Versorgungslage auf den EU-Ferkelmärkten bleibt anhaltend knapp. Allerdings sind die vielerorts vorhergesagten weiteren Preissteigerungen bei Schlachtschweinen ausgeblieben. Somit bleiben auch die Ferkelpreise unverändert. Ob damit der Preisplafonds auf den Ferkelmärkten erreicht ist oder doch noch Potenzial nach oben besteht, wird sich innerhalb eines relativ kleinen Zeitfensters entscheiden. Voraussetzung wäre eine rasche weitere Preisverbesserung bei den Schlachtschweinen.

Auch in den drei Hauptproduktionsregionen Österreichs liegt sich das Ferkelangebot stabil unter dem Niveau der Vorjahre. Die Wartezeiten im Ferkelbezug lassen sich aktuell noch nicht verkürzen. In Anlehnung an EU-weite Entwicklungen bleibt die Ferkelnotierung am Heimmarkt unverändert auf 3,90 Euro/kg.

Notierung Ö-PIG-Ferkel KW 14/’23 – 3. bis 9. April

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,90 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com