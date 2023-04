Agrar-Terminmarkt (3. April ’23) / Niedrige Weizenvorräte

Die am Freitag erschienen Zahlen, waren nicht ganz so wie es der Markt zuvor erwartet hatte. Die Maisanbaufläche wurde mit 91,99 Mio. acres taxiert und lag damit am oberen Ende der Erwartungen. Die Sojafläche wurde mit 87,51 Mio. Acres prognostiziert und lag damit nur knapp über den tiefsten Erwartungen der Analysten. Die Gesamte Weizenanbaufläche wurde auf 49,85 Mio. acres geschätzt und lag damit ebenfalls knapp unter den höchsten Erwartungen. Für die Sommerweizenfläche sind die Analysten nicht ganz so optimistisch. Die Fläche wird mit 10,57 Mio. beziffert. Das liegt unter dem Mittelwert der Erwartungen. Das USDA meldete für den 1. März 2023 Maisbestände von insgesamt 7,401 Mrd. Scheffel, 5 % weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres und das trotz des schlechten Exports. Die Sojabohnen, die am 1. März in allen Positionen gelagert wurden, beliefen sich auf 1,69 Mrd., ein Rückgang um 13 % gegenüber dem 1. März 2022. Die Gesamtvorräte für Weizen wurden mit 946 mb angegeben, dem niedrigsten Stand seit 15 Jahren, aber leicht über der durchschnittlichen Schätzung vor dem Bericht. Der gesamte Weizen, der am 1. März in allen Positionen gelagert wurde, lag bei 946 mb, 8 % weniger als vor einem Jahr. Heute Morgen sollte die Matif freundlich eröffnen. Vor allem der Rapspreis dürfte Potenzial haben.

230403 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de