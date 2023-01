Die Internationale Grüne Woche in Berlin ist erfahrungsgemäß Ausgangspunkt für politische Allianzen. Österreichs Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig verstärkte bei dieser Gelegenheit die Verbindungen zur Schweiz. Er unterzeichnete gemeinsam mit dem Schweizer Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft, Christian Hofer, eine Absichtserklärung. Ziel sei der Start eines neuen Landwirtschaftsdialogs. Einmal jährlich wollen sich Experten beider Länder abwechselnd in Österreich und in der Schweiz treffen.

Intensiviert werden sollen der Informationsaustausch, der bilaterale Agrarhandel sowie die Agrarbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Erklärtes Ziel ist auch eine koordiniertere Wolfspolitik im Alpenraum.

Die Schweiz zählt zu den wichtigsten Agrarhandelspartnern Österreichs und liegt auf Platz vier österreichischer Exportdestinationen. Die wichtigsten Agrarexportprodukte in die Schweiz sind Getreide, Mehl, Milch, Backwaren und alkoholhaltige Getränke wie Essig.

- Bildquellen - : BML / Hemerka