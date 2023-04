Agrar-Terminmarkt (4. April ’23) / Fallende Kurse zu Beginn der Karwoche

An der Matif sind die Weizenpreise gestern Montag zum Handelsende wieder deutlich gefallen, nach dem diese in der Spitze bis zu 5 €/t im Plus notiert haben.

Die US-Weizenfutures legten am frühen Montag kräftig zu, bevor sie ins Stocken gerieten und die Märkte gemischt schlossen – nur Chicago lag leicht im Plus. US-Weizen erholte sich eher aufgrund der Deckung von Leerverkäufen durch Fonds und aufgrund von Wetterproblemen in den USA. Die Dürre in den südwestlichen Plains hält an, und es wird erwartet, dass es in den nächsten Wochen weitgehend trocken bleibt.

Die US-Mais-Futures stiegen auf den höchsten Stand der letzten fünf Wochen, bevor sie bei $ 6,70 auf einen wichtigen charttechnischen Widerstand stießen und wieder ins Minus fielen. Der Maispreis an der Matif konnte von diesem Anstieg nicht profitieren. Durch die immer noch geschlossene Schneedecke in den nördlichen Bundestaaten der USA wird die Aussaatgeschwindigkeit genau im Blick der Marktteilnehmer sein.

Von der “Eröffnungsglocke” am Nachmittag stiegen die Spot-Futures für Sojabohnen stark an, gefolgt von Sojaöl. Die Sojaöl-Futures ritten auf dem Kielwasser des steigenden Rohölmarktes, nachdem die OPEC+ am Wochenende überraschend eine Produktionskürzung angekündigt hatte. Auch der Rapspreis konnte davon sehr stark profitieren.

Die Matifpreise sollten heute für Weizen, Mais und Rapssaat auf dem Vortages Niveau.

