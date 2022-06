Agrar-Terminmarkt 30. Juni ’22 – Gegenbewegung hielt an

Gestern ist es am Markt erneut zu einer teils deutlichen Gegenbewegung gekommen. Der Weizenpreis notierte auf dem Fronttermin zum Teil stark im Plus. Der Weizentender aus Ägypten wurden mit einen Rekordeinkauf von 825.000 t abgeschlossen. Ein Großteil der Ware wurde aus der EU verkauft.

Der Rapspreis konnte bis zur Marke von 700 €/t zulegen.

Die US-Weizenmärkte zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich: Sowohl Chicago als auch Minneapolis gaben ihre anfänglichen Gewinne wieder ab und schlossen niedriger, während Kansas City mit einem bescheidenen Plus abschloss. Es sieht so aus, als ob die Ernte im südlichen und mittleren Weizengürtel weiterhin problemlos verlaufen würde, wobei Kansas schnell vorankommt und bereits weit über dem durchschnittlichen Tempo liegt.

Die Sojabohnen-Futures schlossen den vierten Tag in Folge höher, gestützt durch die Stärke des Sojaschrotmarktes, und die Sojaöl-Futures schlossen den dritten Tag in Folge höher. Es war ein zwiespältiger Tag auf dem Maismarkt, an dem der bald ablaufende Juli sehr stark schloss und die späteren Monate nachgaben. Der Juli-September-Kalenderspread bewegte sich kurz vor dem Tag der Erstnotiz für Juli-Lieferungen auf einen enormen inversen Wert von 1,06 $.

Weizen an der Matif sollte freundlich starten.

220630 Terminmarktnotierungen

Quelle: http://www.ks-agrar.de