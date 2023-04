Agrar-Terminmarkt (25. April ’23) / Getreidekorridor steht wieder in Frage

An der Matif wurde der Weizenpreis gestern in beiden Richtungen gehandelt. Zum Handelschluss konnte der Fronttermin sogar zulegen. Gestern verhärteten sich die Gerüchte, das Russland den Getreidekorridor schließen würde. In den kommenden Tagen wird das wohl auch weiterhin Gesprächsthema bleiben.

Die Bonitierung des US-Winterweizens hat sich weiter verschlechtert. Trotzdem blieb eine Reaktion heute Morgen aus. Die Shortisten sind sich Ihrer Meinung sehr sich, dass der Preis weiter fallen muss. Wir sehen es inzwischen als eine große Gefahr an, das die short Positionen der Funds in der letzten Woche noch einmal um 103.000 Kontrakte (ca. 13 Mio. t) erhöht worden sind.

China hat gestern einen Einkauf über 327.000 t Mais aus den US storniert. Diese Nachricht überwiegt gestern die langsame Aussaatgeschwindigkeit für den US Mais.

Sojabohnen für den Monat Juli schlossen am Dienstag mit einem Minus von 13 Cents bei 14,36 $ und damit auf dem niedrigsten Stand seit April 2022. Nach Angaben von Dow Jones und AgRural sind 92 % der brasilianischen Sojabohnenernte abgeschlossen, was die Sojabohnenpreise stark unter Druck setzt und im Herbst in den USA wahrscheinlich stärker zu spüren sein wird.

Heute Morgen stehen die Preise an der Cbot wieder leicht unter Druck. Wir sind gespannt, wo heute die Reise hingehen wird.

230425 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de