Agrar-Terminmarkt (24. Jän. ’24) / Eifrige kommerzielle Käufe

Noch befindet sich der Weizenpreis in einem Abwärtstrend. Derzeit scheint sich aber eine Bodenbildung abzuzeichnen. Das liegt an den Preisen. Der Rapspreis konnte gestern weiter zulegen. Vor allem die Shorts auf den Fronttermin müssen gedeckt werden. Der Markt hatte wohl mit mehr Ware in der Andienung gerechnet.

In den USA stieg HRW-Weizen nach der Eröffnung am Dienstag sprunghaft an und legte bis zum Handelsschluss um 10 1/2 Cent zu und schloss bei $ 6,17 1/2. Das Geschehen am Dienstag deutet zumindest auf eifrige kommerzielle Käufe oder möglicherweise auf einen bevorstehenden Exportverkauf hin. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch an der Matif. Hier stehen in den nächsten Wochen noch Mengen nach China zur Abwicklung an.

US-Sojabohnen schlossen am Dienstag mit einem Plus von 15 1/4 Cents bei $ 12,39 1/2 und damit den zweiten Tag im Plus, unterstützt von einem Anstieg von $ 5,30 für März-Sojaschrot. Mais schloss am Dienstag um 3 1/4 Cents höher bei $ 4,46 1/2 und damit den vierten Tag in Folge im Plus, allerdings ohne nennenswerten Aufwärtstrend.

Heute Morgen notiert Weizen an der Cbot leicht im Plus, Sojabohnen im Minus. Kann der Weizen an der Matif seine Bodenbildung fortsetzen?

240124 Terminmarktnotierungen

