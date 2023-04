Agrar-Terminmarkt (24. April ’23) / Weizen wieder auf Tiefstand

Zum Handelschluss der Vorwoche (Freitag, 21. April) haben die “Bären” noch einmal Gas gegeben. Man ist sich seiner Sache inzwischen sehr sicher. Der Weizenkurs an der Matif verlor zum Schluss knapp 7 €/t und ist bis auf die Unterstützungszone des letzten Tiefs gefallen.

In den USA überstand der Juli-KC-Weizen einen ansonsten rückläufigen Tag im Getreidesektor mit einem Verlust von 1 1/4 Cent und schloss bei $ 8,25 1/2. Ein Teil des Ausverkaufs in dieser Woche kann den externen Märkten angelastet werden, da die Wirtschaftsnachrichten nicht ermutigend waren und für den 3. Mai eine weitere Zinserhöhung erwartet wird.

Die andere schwierige US-Ernte in diesem Jahr wird der Sommerweizen sein, bei dem die Erzeuger immer noch darauf warten, dass der Schnee taut.

Juli-Sojabohnen schlossen am Freitag mit einem Minus von 19 1/2 Cents bei 14,49 $ und beendeten die Woche mit einem Verlust von 18 1/4 Cents, nachdem die Preise am Dienstag einen Test des Widerstands bei 15,00 $ nicht bestanden hatten. Der Druck auf die Mai-Sojabohnen in dieser Woche wurde teilweise dadurch verstärkt, dass unbestätigte Gerüchte kursierten, wonach einige US-Unternehmen Sojabohnen aus Brasilien importierten.

Heute Morgen notieren die Preise für Weizen an der Cbot leicht im Plus. Mais und Sojabohnen leicht im Minus. Der Weizenpreis an der Matif sollte stabil eröffnen.

230424 Terminmarktnotierungen

