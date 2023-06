Agrar-Terminmarkt (23. Juni ’23) / Deutliche Kursanstiege bei Weizen

Der Weizenpreis an der Matif konnte gestern weiter zulegen. Vor gegen Handelschluss gab es deutliche Kursanstiege. In manchen Regionen Deutschlands könnte der Regen dem Weizen noch helfen. Der Mais profitierte auf jeden Fall von den Niederschlägen. Die Nachfrage am Kassamarkt hat in den vergangenen Tagen weiter zugenommen.

In den USA schloss der Juli-KC-Weizen mit einem Minus von 2 3/4 Cents bei 8,71 $ und konnte sich damit angesichts des niedrigeren Maispreises vom Donnerstag relativ gut behaupten. Das letzte Mal, dass Juli-KC-Weizen über $ 9,00 schloss, war am Tag vor Thanksgiving 2022. Die Nachricht des USDA vom Montag, dass nur 51 % der kleinen Frühjahrsweizenernte als gut bis ausgezeichnet eingestuft wurde, hat die Erwartungen für die diesjährige US-Weizenproduktion nach unten korrigiert, nachdem auch die Winterweizenernte wahrscheinlich zu den kleinsten in den letzten 50 Jahren gehören wird.

November-Sojabohnen schlossen am Donnerstag mit einem Minus von 37 1/2 Cents bei $13,39 1/2 und machten damit den Zuwachs vom Mittwoch von 34 1/4 Cents wieder zunichte, blieben aber über dem 100-Tage-Durchschnitt bei $12,95.

US-Dezember-Mais schloss am Donnerstag mit einem Minus von 8 Cents bei $ 6,20 3/4 und fiel damit von seinem höchsten Schlusskurs des Jahres 2023 zurück, während die Händler weiterhin die neuesten Wettervorhersagen abwarten.

230623 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de