Agrar-Terminmarkt (20. April ’23) / Auch Russland hat kein Interesse an fallenden Preisen

Der Markt bleibt weiterhin mehr als nervös. Der Handel reagiert auf jede Meldung. Vor allem die shortisten müssen auf der Hut sein. Das der Markt bei zu freundlichen Meldungen ihnen nicht davon läuft und sie diesen Effekt noch verstärken. Das “Theater” um die Importe aus der EU geht weiter. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn ein kleiner Teil nach Lust und Interesse über die Importe in die EU bestimmen könnte. Wer aber über den Export aus der Ukraine bestimmen kann ist Russland. Denn hier besteht ebenfalls kein Interesse, dass die Preise weiter fallen. Russland stört den Inspektionsprozess aus dem Schwarzen Meer weiterhin mit bizarren Ausreden, und es ist nicht klar, ob das Schwarzmeergetreideabkommen die von Russland gesetzte Frist bis zum 18. Mai überstehen wird.

Juli-Sojabohnen wurden kurzzeitig höher gehandelt, fielen aber in den letzten beiden Handelsstunden stark ab und schlossen am Mittwoch mit einem Minus von 12 1/4 Cents bei $14,78 3/4, womit sie vom Widerstand bei $15,00 zurückfielen.

Juli-US-Mais schloss am Mittwoch mit einem Minus von 8 Cents bei 6,36 1/2 $ und blieb damit unter dem Widerstand bei 6,46 $, nachdem auch am dritten Tag kein Exportverkauf angekündigt wurde.

Wir erwarten in den kommenden Tagen weiterhin ein Hin und Her, was unterm Strich in einer Seitwärtsbewegung endet.

230420 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de