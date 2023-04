Agrar-Terminmarkt (19. April ’23) / Preise legten im Schatten der UA-Exportbremse weiter zu

Die Preise konnten gestern weiter zulegen, der Markt reagiert damit auf die Exporteinschränkungen aus der Ukraine. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, wohin die Entwicklung führt.

Der Rapspreis konnte erneut stark zulegen. Die Zahlen aus den USA überraschten etwas den Markt und zeigten eine gute Nachfrage für Pflanzenöl. In den USA war Sojabohnenöl im Juli der führende prozentuale Gewinner und schloss mit einem Plus von 0,83 Cent bei 55,53 Cent. Sojabohnenöl fand am Dienstag Unterstützung durch einen 3,8-prozentigen Zuwachs im Palmöl. Für die Aussaat von Sojabohnen dürfte noch genügend Zeit zur Verfügung stehen, solange die Felder im Norden eine Chance zum Trocknen erhalten.

Auf den US-Weizenmärkten schloss Juli-KC-Weizen 8 1/4 Cents niedriger bei $ 8,68 1/4, nachdem der Mai-Kontrakt bis auf 1 1/4 Cents an die $ 9,00-Marke herankam, aber bei $ 8,81 1/4 endete.

Am späten Montag meldete das USDA, dass 27 % der Winterweizenernte als gut bis ausgezeichnet eingestuft wurde, die niedrigste Bewertung seit über drei Jahrzehnten.

Juli-Mais schloss am Dienstag mit einem Plus von 2 Cent bei 6,44 1/2 $ und stieß damit auf Widerstand in der Nähe von 6,46 $, dem Ort des Monatshochs. Der Trend für Mais im Mai ist derzeit steigend, während er für Mais im Juli und Dezember rückläufig bleibt.

Wir erwarten aktuell eine Matif auf Vortagesniveau.

230419 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de