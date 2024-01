Agrar-Terminmarkt (18. Jän. ’24) / Talsohle könnte erreicht sein

Mit der gestrigen Gegenbewegung (Mittwoch, 17. Jän.) an der Matif haben die Umsätze beim Weizen wieder angezogen. Bei den Ausschreibungen wurde auch französische Ware berücksichtigt. Selbst nach ägyptischen Tendern konnten 60.000t verkauft werden. Auf CIF-Basis lag man sogar knapp 2$/t unter den Offerten mit russischer Ware.

In den USA schloss HRW-Weizen um 7 1/2 Cent niedriger auf einem neuen Tiefststand von $ 5,94. Der Handel am Dienstag brachte auch die niedrigsten Kassaschlusskurse für HRW- und HRS-Weizen seit weit über zwei Jahren. Dies ist eine merkwürdige Entwicklung angesichts der Tatsache, dass die Weizenvorräte zum Jahresende auf den zweitniedrigsten Stand seit zehn Jahren geschätzt werden.

US-Mais schloss am Mittwoch mit einem Minus von 1 1/4 Cent bei $ 4,42 1/4 und erreichte damit einen neuen Tiefststand, nachdem er am Dienstag um den Schlusskurs gehandelt worden war. März-Sojabohnen fielen um 21 1/2 Cent auf $ 12,05 3/4, den niedrigsten Schlusskurs seit sieben Monaten und den niedrigsten Kassakurs seit zwei Jahren. In den sozialen Medien scheint es einen Wettbewerb zu geben, wer die niedrigste Schätzung für die Sojaproduktion in Brasilien abgeben kann.

Heute Morgen notieren die Preise an der Cbot nahe Null. Ist die Talsohle an der Matif erreicht?

240118 Terminmarktnotierungen

