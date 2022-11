Agrar-Terminmarkt (11. November ’22) / Euro wieder über dem Dollar

Im Nachgang zu den USDA Zahlen ist es gestern noch mal zu Verlusten an den Börsen gekommen. Vor allem die Sojabohne stand zum Teil deutlich unter Druck. Der Dezember-KC-Weizen schloss den Tag mit einem Minus von 4 3/4 Cents bei $ 9,25 1/4, nachdem er nach dem Bericht über den Verbraucherpreisindex vom Donnerstag, der einen geringer als

erwarteten Anstieg aufwies, eine kurze Erholung erlebt hatte.

Es dauerte nicht lange, bis die Preise wieder ins Minus gerieten, da heute Freitag Vertreter Russlands und der Vereinten Nationen zusammentreffen, um über das ukrainische Getreideabkommen zu beraten. In Anbetracht der Tatsache, dass Russland seine eigenen Exporte unterstützen muss, scheint es, dass Russland letztendlich zustimmen wird, die Getreidelieferungen aus der Ukraine fortzusetzen, aber eine Entscheidung wurde noch nicht bekannt gegeben.

Der Weizenpreis an der Matif steht wegen des deutlich festeren Euros vs US$ noch mehr unter Druck. Dezember-Mais schloss am Donnerstag um 11 1/4 Cent niedriger bei $ 6,53 1/4 und damit zum sechsten Mal in den letzten sieben Sitzungen, da die Preise weiterhin durch einen langsamen Start der Exportverkäufe in den Jahren 2022-23 unter Druck stehen.

Heute Morgen notiert die Cbot deutlich im Plus.

221111 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de