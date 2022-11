Dies teilte das Landwirtschaftsministerium in Berlin jüngst mit. Wie der Nachrichtendienst Agra Europe berichtet, waren zuvor bereits die Bescheinigungen für die Ausfuhr von Schlacht- und Mastvieh in Drittländer zurückgenommen worden. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir will damit verhindern, „dass Tiere auf langen Transporten leiden oder qualvoll sterben“. Zugleich fordert er dringend gemeinsame Regularia auf europäischer Ebene ein.

„Es ist keinem Tier geholfen, wenn nationale Verbote umgangen werden, indem Tiere zunächst in einen anderen Mitgliedstaat gebracht werden, um sie dann in Drittländer zu exportieren“, so der Minister. Künftig solle, statt lebende Wiederkäuer zu transportieren, der Austausch genetischen Materials forciert werden. Unterstützend erarbeitet das Berliner Agrarressort derzeit Zertifikate für den Export von Samenportionen.

- Bildquellen - : Richard Schramm - stock.adobe.com