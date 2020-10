Warten auf EU-Einigung in Brexit-Verhandlungen und zum Klimaschutz

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben in Brüssel neben gemeinsamen Maßnahmen in der Coronavirus-Pandemie auch über Beziehungen zum Vereinigten Königreich und über den Klimawandel beraten. “Wir sind fest entschlossen, mit dem Vereinigten Königreich eine faire Vereinbarung zu treffen. Wir werden alles tun, was wir können, aber nicht um jeden Preis”, wird EU-Chefunterhändler Michel Barnier in einem Bericht von aiz.info zitiert.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ratspräsident Charles Michel wurde mitgeteilt, dass bei den Verhandlungen seitens des Europäischen Rates noch immer keine zufriedenstellenden Ergebnisse bei den Kernthemen vorliegen. “Wir sind zu 100% geeint. Barnier genießt unser volles Vertrauen und unsere Unterstützung im Hinblick auf die Fortsetzung der Verhandlungen”, sagte Michel in diesem Zusammenhang. Die Gipfelteilnehmer haben das Vereinigte Königreich dabei aufgefordert, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um eine Einigung zu ermöglichen.