Tierarzneimittelgesetz: Neue Regeln zum Antibiotikaeinsatz

Antibiotikaverbrauch einschränken, Resistenzen verhindern – mit dieser Zielsetzung hat Gesundheitsminister Johannes Rauch ein neues Tierarzneimittelgesetz erstellt, das die Bundesregierung per 6. Juli 2023 in Begutachtung geschickt hat. Der Gesetzesentwurf wurde im Einvernehmen mit Landwirtschaft und Tierärzten ausgearbeitet. Die Begutachtung soll bis August laufen, der parlamentarische Beschluss soll Herbst erfolgen.

Kernpunkte des Gesetzesentwurfs sind

ein Benchmark-System und Maßnahmen

Regelungen für die Abgabe an Tierhalter

ein verpflichtendes Antibiogramm vor dem Einsatz von Antibiotika und

ein Verbot des Antibiotika-Einsatzes zur Prophylaxe und Ertragssteigerung.

Schwellenwerte und Antibiogramm

Mittels Verordnung kann der Gesundheitsminister in Zukunft Schwellenwerte für den Antibiotika-Verbrauch in Betrieben erlassen. Bei Überschreiten der Schwellenwerte kann die Behörde einem Betrieb Maßnahmen vorschreiben die bis zu einer Reduktion der Tierzahl oder Besatzdichte gehen.

Weiterhin möglich bleibt die Abgabe einzelner Tierarzneimittel zur Verwendung durch die Tierhalter. Bei antimikrobiell wirksame Tierarzneimitteln kann dies an Bedingungen geknüpft werden.

Vor einem Einsatz von Antibiotika soll in Zukunft grundsätzlich ein Erregernachweis und Antibiogramm durchgeführt werden. Bei akutem Behandlungsbedarf bestehen Ausnahmen.

Untersagt wird in Zukunft der Einsatz von Antibiotika zur Krankheitsvermeidung, etwa auf Grund zu hoher Tierzahl oder zur Ertragssteigerung. Grundsätzlich sollen Antibiotika immer nur bei einer Erkrankung eingesetzt werden.

Strasser: “Medikamente verantwortungsvoll anwenden”

Laut Bauernbundpräsident Georg Strasser schafft das neue Gesetz Klarheit für die Bauern. Der Einsatz von Antibiotika sei ein sensibles Thema in der Gesellschaft. Strasser: “Wir schaffen die gesetzlichen Rahmenbedingungen für einen verantwortungsvollen Umgang.“ Auch der Landwirtschaftssprecher der Grünen Abg.z.NR Clemens Stammler bewertet den Entwurf positiv. Laut Stammler sind die Antibiogramme wichtig, um kritische Antibiotika als oft letzte Behandlungsmöglichkeit zu erhalten. Bereits jetzt bieten die Tiergesundheitsdienste in den Bundesländern zahlreiche Beratungen und finanzielle Förderung für Antibiogramme, von denen die Mitgliedsbetriebe profitieren.

Die Gesetzesnovelle ergibt sich aus zwei EU-Verordnungen zum Tierarzneimitteleinsatz, die unmittelbar national angewendet werden müssen.

Fortsetzung des erfolgreichen Wegs der Reduktion

Schon in den vergangenen Jahren konntein Österreich der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung deutlich reduziert werden. So wurden im Jahr 2021 in Österreich 39 Tonnen antimikrobiell wirksame Substanzen zur Behandlung von Nutztieren in Verkehr gebracht, um 4,58 Tonnen oder 10,5 % weniger als im Jahr 2020. Das zeigt der kürzlich veröffentlichte AURES-Bericht. Damit ging auch die Rate des in der Humanmedizin besonders problematischen Krankenhauskeims MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) im Jahr 2021 auf 3,9 % zurück (2018: 6,4%). Auch in der Humanmedizin geht der Einsatz von Antibiotika zurück.

