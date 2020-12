Singapur genehmigt Labor-Hühnerfleisch

Als erstes Land weltweit erlauben Singapurs Behörden nun den Verkauf von Hühnerfleisch, das im Labor produziert wurde. Das gab der Hersteller Eat just, ein US-Unternehmen, am Mittwoch, 2. Dezember, bekannt, wie orf.at und Reuters berichten. Laut Eat Just-Geschäftsführer Josh Tetrick sei die behördliche Genehmigung Singapurs für das Laborfleisch ein Durchbruch für die Lebensmittelindustrie weltweit und würde den Weg für eine bevorstehende kommerzielle Markteinführung in kleinem Maßstab in Singapur ebnen. Das Fleisch wird aus Zellen gezüchtet, die dem Tier entnommen werden. Nach eingehender Prüfung durch die Lebensmittelaufsicht stehe fest: Das Laborfleisch erfülle alle Anforderungen an ein Lebensmittel. Details zur Produktion sollen noch folgen. Verkauft das Fleisch jedenfalls in Form von Nuggets. (E.Z.)

- Bildquellen - Chicken Nuggets: stock.adobe.com – Moving Moment