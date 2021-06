Sesselrücken bei Agrana – Mühleisen folgt auf Marihart

Großes personelles Revirement bei Agrana. Wie bereits bekanntgegeben, wurde Markus Mühleisen per 1. Juni zum Nachfolger des in den Ruhestand übertretenden, langjährigen Agrana-Vorstandsvorsitzenden Johann Marihart bestellt. Mühleisen (54) war seit 2018 Group-Vice President der internationalen Molkerei-Gruppe Arla Foods. In seiner bisher mehr als 20-jährigen Berufslaufbahn im Nahrungs-und Genussmittelbereich hatte Mühleisen Managementpositionen auch bei Unternehmen wie Nestle und General Mills inne. Aufgrund der wechselseitigen Verschränkung wurde der neue Agrana-CEO bereits auch in eine Vorstandsfunktion im Mutterkonzern Südzucker berufen.

Gattermayer und Kölbl scheiden aus

Zusätzlich zum Wechsel in der Spitzenposition hat Agrana per Pressemitteilung heute auch weitere personelle Veränderungen im Vorstand und in den Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften bekanntgegeben. Demnach wird Thomas Kölbl nach 16 Jahren Tätigkeit aus dem Agrana-Vorstand ausscheiden. Ihm folgt Ingrid-Helen Arnold nach, die bei Agrana nun das Ressort Interne Revision verantwortet.

Im Zuge der Neuaufstellung des Agrana-Vorstands hat sich auch Fritz Gattermayer entschlossen, nach zwölf Jahren Tätigkeit per 31. Mai 2021 auszuscheiden.

Der Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG setzt sich ab 1. Juni 2021 damit aus folgenden vier Mitgliedern zusammen:

Markus Mühleisen, Vorstandsvorsitzender mit Zuständigkeit für Verkauf, Personal und mit der Segmentverantwortung Zucker

Stephan Büttner, Finanzvorstand mit Zuständigkeit für den Bereich Einkauf und mit der Segmentverantwortung Frucht

Norbert Harringer, Technischer Vorstand mit Zuständigkeit weiters für Rohstoff sowie Forschung und Entwicklung und mit der Segmentverantwortung Stärke

Ingrid-Helen Arnold mit Verantwortung für das Ressort Interne Revision

Durch weitere Umbesetzungen wird Agrana das Executive Team des Konzerns von 20 auf 13 Mitglieder (Vorstände und Geschäftsführer der vier Divisionen) verkleinern. Laut Aufsichtsratsvorsitzendem Erwin Hameseder soll dies neben einer deutlichen Kostenreduktion zu zusätzlichem Effizienzgewinn führen.

