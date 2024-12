Rindermarkt KW 52/’24: Stiere drängeln, Preise fix bis 5. Jänner

Der Rindermarkt präsentiert sich aktuell zweigeteilt. In Österreich überstieg bei Jungstieren in der vergangenen Woche das Angebot die Nachfrage. Der Bedarf an Jungstieren blieb in der Woche vor Weihnachten unter den Erwartungen, die Übermengen konnten teilweise nicht am Markt untergebracht werden. Besonders im Lebensmitteleinzelhandel war ein Rückgang der Nachfrage zu verzeichnen.

Der weitere Verlauf des Marktes wird maßgeblich davon abhängen, wie gut der Absatz während der Feiertage ausfällt und ob dementsprechend Ware nachgeordert wird. Die AMA-Gütesiegel-Zuschläge haben leicht nachgegeben, während die Basispreise stabil sind.

Bei Schlachtkühen war das Angebot ebenfalls leicht höher als in den Vorwochen, konnte jedoch problemlos am Markt platziert werden. Die Preise sind stabil. Sämtliche Preisniveaus wurden für einen Zeitraum von zwei Wochen fixiert.

Preiserwartungen KW 52/’24 (23. bis 29. Dez.)

(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 5,05 (=)

Kalbin HK R2/3 4,67 (=)

Kuh HK R2/3 3,51 (=)

Schlachtkälber HK R2/3 7,45 (=)

Werner Habermann, Arge Rind