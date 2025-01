Rindermarkt KW 02/’25: Gütesiegelzuschläge unter Druck, Kühe im Plus

EU-weit herrschen zurzeit unterschiedliche Markttendenzen. Während in Deutschland die Preise in allen Kategorien leicht gestiegen sind, herrscht in anderen Ländern nach den Feiertagen ein leichter Marktdruck.

In Österreich verlief das Weihnachtsgeschäft im Jungstierbereich insgesamt zufriedenstellend. Allerdings kam es zum Jahreswechsel zu einem Überhang bei AMA-Gütesiegel-Jungstieren, da aufgrund der reduzierten Schlachttage nicht alle Tiere rechtzeitig vermarktet werden konnten. Besonders im AMA-Gütesiegel-Segment ist derzeit eine schwächere Absatzphase bei bestimmten Teilstücken festzustellen. Dies führte zu einer Reduktion der AMA-Gütesiegel-Zuschläge, während die Basispreise gleichzeitig angehoben wurden.

Im Schlachtkuhbereich liegt das Angebot auf einem saisonüblichen Niveau. Die Nachfrage – insbesondere im Verarbeitungssektor – ist sowohl im Inland als auch im Export gut. Das hat eine Anhebung der Preise ermöglicht hat.

Die Schlachtkälber notieren gleich zu den Vorwochen.

Preiserwartungen KW 02/’25 (6. bis 12. Jän.)

(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise in Euro/kg, exkl. MwSt., ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)

Jungstier HK R2/3 5,10 (+0,05)

Kalbin HK R2/3 4,67 (=)

Kuh HK R2/3 3,56 (+0,05)

Schlachtkälber HK R2/3 7,45 (=)

Werner Habermann, Arge Rind