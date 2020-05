Sowohl die Maschinenlieferungen als auch die Versorgung mit originalen MF-Ersatzteilen sind bei Austro Diesel in Woche acht der allgemeinen Einschränkungen weiterhin aufrecht. Dank des gut sortierten Lagers und des motivierten Teams ist die Lieferfähigkeit nach wie vor gegeben.

“An erster Stelle bei all unserem Tun steht die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter. Wir haben in diesen herausfordernden Zeiten ein gut funktionierendes System, welches uns erlaubt, unsere Leistungen und Services für unsere Kunden aufrecht und die MF-Fahrer damit mobil halten zu können. Ein großer Dank gebührt dabei unseren Mitarbeitern, den MF-Vertriebspartnern sowie de n Landwirtinnen und Landwirten, die tagtäglich ihr Bestes geben, um die systemkritische Lebensmittelproduktion aufrechtzuerhalten”, sagt Ing. Johann Gram, geschäftsführender Gesellschafter der Austro Diesel GmbH. Austro Diesel steht unter 01/70120-0 oder *protected email* gerne zur Verfügung. Alle Informationen sind auch auf www.austrodiesel.at abrufbar.

Am 27. April hat auch das MF-Werk in Beauvais, Frankreich, unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen, seinen Betrieb wieder aufgenommen.

- Bildquellen - Gram 042020 Web: Austro Diesel GmbH