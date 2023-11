Günther Wenninger ist neuer Obmann der Frischeierzeuger

Jubiläum und Vorstandswahlen beim Verein der Österreichischen Frischei­erzeuger, des Hauptgesellschafters der Vermarktungsorganisation EZG Frischei. Die jüngste Generalversammlung des Vereines am 16. November in Weistrach im Mostviertel stand diesmal ganz im Zeichen des 25. Gründungsjubiläums der Organisation. Die Festansprache hielt BauernbundPräsident Georg Strasser.

Geehrt wurde aus diesem Anlass Obmann Franz Kirchweger, der bereits seit der Gründung dem Vorstand angehörte und im Jahr 2006 das Amt des Obmanns übernahm. LK Niederösterreich-Vizepräsidentin Andrea Wagner zeichnete Franz Kirchweger in Anerkennung dessen langjähriger verdienstvoller Tätigkeit mit der Goldenen Kammermedaille aus. Auch sein Stellvertreter Gerhard Mauerhofer wurde mit Dank für seine langjährige Arbeit und Unterstützung bedacht.

Die bei der Jubiläums-Generalversammlung durchgeführte Neuwahl des Vorstandes ergab für die Position des Obmanns ein 100-prozentiges Votum für Günther Wenninger (NÖ). Als seine Stellvertreter gewählt wurden Heinz Schlögl (Bgld.) und Gerold Sterrer (OÖ). Der neue Obmann Günther Wenninger führt in Pöchlarn einen Ackerbaubetrieb mit rund 12.000 Legehennen in Freilandhaltung.

