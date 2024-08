Geflügelexperten in Graz

Die Vorbereitungen für den ersten bundesweiten Geflügelkongress in Graz laufen auf Hochtouren. Zu Österreichs größtem Treffen der Geflügelwirtschaft von 2. bis 4. September werden zwei Dutzend Aussteller und, so hoffen die Organisatoren, tausende Besucher erwartet. Auf vier Bühnen informieren und diskutieren führende Köpfe und Fachleute der Branche über neue Züchtungstechnologien für die Legehennenzucht (wie der Genetiker Rudolf Preisinger von der Firma Lohmann), wirtschaftliche Herausforderungen (der Finanzexperte Wolfgang Habermeyer von Merito Financial Solutions) und Agrarpolitik (die Ex-Agrarministerin Olga Trofimtseva aus Kiew). Der Ticketverkauf für den Kongress hat laut Michael Wurzer, Geschäftsführer der Geflügelwirtschaft Österreich, bereits begonnen.

gefluegelwirtschaft.at/gefluegelkongress-2024

- Bildquellen - Legehennen: agrarfoto.com