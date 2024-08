Agrar-Terminmarkt (7. August ’24) / Raps im Tief, Weizen holt wieder auf, Mais vor guter Ernte

Der Weizen an der Matif konnte gestern einen Teil der Verluste vom Wochenanfang wieder wett machen und schloß gestern bei 218,25 €/t. Die Unterstützung bei 215 €/t scheint also zu halten.

Auch die US-Weizen schlossen gestern im Plus, sind aber heute Morgen wieder leicht im Minus.

Die Sojabohne hat dagegen fas die kompletten Zugewinne seit letzten Donnerstag wieder abgegeben, schloss gestern bei 1014 ct/bu und liegt aktuell bei 1004 ct/bu. Das wäre unter dem absoluten Rekordminimum von 1009 ct/bu von letztem Donnerstag.

Der Rapspreis an der Matif wird durch die Bohne unte Druck gesetzt und liegt mit knapp unter 450 €/t auf dem tiefsten Stand seit 4 1/2 Monaten.

Mit zunehmender Stabilität auf den Märkten kehrten die Verkäufer im Laufe des Tages auf den Maismarkt zurück. Sie wurden durch historisch gute Erntebewertungen, den Verkauf alter Ernte durch die Erzeuger und die Schwäche des Sojakomplexes unter Druck gesetzt. Die diesjährige Maisernte wurde zu 67 % als gut bis ausgezeichnet eingestuft, ein Rückgang um 1 % gegenüber der Vorwoche. Historisch gesehen liegt die Bewertung über dem Durchschnitt, und die Vorhersage von Erträgen über der Trendlinie sowie das Potenzial für ein größeres Angebot sind ein begrenzender Faktor für den Maismarkt.

240807 Terminmarktnotierungen

