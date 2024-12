Ferkelmarkt KW 51/’24: Ausgeglichener Markt, Preise fest

Auch in der aktuellen Vermarktungswoche bleibt alles so, wie bereits in den Wochen davor. Angebot und Nachfrage passen nach wie vor ganz genau zusammen. Damit gibt es auch auf der Preisseite keinen Spielraum nach oben. Folgerichtig entwickeln sich die Ferkelnotierungen im EU-Raum allesamt seitwärts.

In Österreich zeigt sich nun seit einigen Wochen ein ganz kleiner Nachfrageüberhang. Dieser reicht aber nicht aus, um einen Preisanstieg rechtfertigen zu können. Damit bleibt es auch in der Woche vor Weihnachten bei einem unveränderten Notierungspreis in der Höhe von 3,25 Euro/kg.

Ö-PIG-Ferkel KW 51/’24 – 16. bis 22. Dez.

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,25 (=)

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com